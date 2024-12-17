Нового министра юстиции Литвы обвиняют в вечеринке с проститутками 18 лет назад, он отрицает

Римантас Моцкус, который на прошлой неделе занял пост министра юстиции Литвы, возможно, присутствовал на вечеринке с проститутками 18 лет назад, в связи с чем столкнулся с рядом вопросов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По данным телеканала TV3, девушки за деньги развлекали полицейских на дне рождения Альгимантаса Минкаускаса, тогдашнего начальника отдела экологии и правонарушений Департамента полиции Вильнюса, осенью 2006 года, Моцкус в то время был офицером вышеупомянутого отдела.

Газета Lietuvos Rytas сообщила о дне рождения и опубликовала фотографии.

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Моцкус сказал, что не может говорить о том, что происходило во время частного мероприятия. "Я не буду комментировать, потому что это была частная вечеринка", – сказал он в интервью TV3.

По его словам, на дне рождения могли присутствовать танцовщицы, но не проститутки.

Ремигиюс Жемайтайтис, лидер партии "Заря Немана", которой принадлежит портфель министра юстиции, сказал, что Моцкус предупредил его об этой истории, когда получил предложение стать министром.

"Он сразу сказал мне, что будет событие, что будут фотографии, которые когда-то показывали. Я сказал: ничего страшного, не надо ни бояться, ни переживать о том, что произошло 15 или 20 лет назад", – рассказал Жемайтайтис.

В 2006 году Департамент полиции провел служебное расследование этой истории, но Минкаускас не был привлечен к дисциплинарной ответственности и был восстановлен в должности начальника отдела.

Президент Гитанас Науседа, который назначил Моцкуса министром юстиции, заявил, что он должен "развеять любые сомнения".

"Президент не знал о такой истории, когда встречался с кандидатом на должность министра. Мы считаем, что министр должен объяснить обстоятельства ситуации и развеять любые сомнения", – заявили в Офисе президента.

Во вторник Моцкус повторил, что на вечеринке была танцовщица, а не проститутки.

"Это была частная вечеринка. Да, на этой вечеринке была танцовщица. Танцовщица покинула вечеринку после того, как станцевала для команды", – сказал Моцкус. "Я прошу прощения за то, что присутствовал на вечеринке, где исполнялся танец 20 лет назад", – добавил он.

Новое правительство Литвы начало работу только на прошлой неделе.

Формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.

Сам Жемайтайтис уже пригрозил выходом из коалиции, если ему не отдадут должность вице-спикера Сейма.