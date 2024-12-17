Новому міністру юстиції Литви закидають вечірку з повіями 18 років тому, він заперечує

Рімантас Моцкус, який минулого тижня обійняв посаду міністра юстиції Литви, можливо, був присутній на вечірці з повіями 18 років тому, у зв'язку з чим зіткнувся із низкою запитань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За даними телеканалу TV3, дівчата за гроші розважали поліцейських на дні народження Альгімантаса Мінкаускаса, тодішнього начальника відділу екології та правопорушень Департаменту поліції Вільнюса, восени 2006 року, Моцкус на той час був офіцером вищезгаданого відділу.

Газета Lietuvos Rytas повідомила про день народження і опублікувала фотографії.

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Моцкус сказав, що не може говорити про те, що відбувалося під час приватного заходу. "Я не буду коментувати, тому що це була приватна вечірка", – сказав він в інтерв'ю TV3.

За його словами, на дні народження могли бути присутніми танцівниці, але не повії.

Ремігіюс Жемайтайтіс, лідер партії "Зоря Німану", якій належить портфель міністра юстиції, сказав, що Моцкус попередив його про цю історію, коли отримав пропозицію стати міністром.

"Він одразу сказав мені, що буде подія, що будуть фотографії, які колись показували. Я сказав: нічого страшного, не треба ні боятися, ні переживати про те, що сталося 15 чи 20 років тому", – розповів Жемайтайтіс.

У 2006 році Департамент поліції провів службове розслідування цієї історії, але Мінкаускас не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності і був відновлений на посаді начальника відділу.

Президент Гітанас Науседа, який призначив Моцкуса міністром юстиції, заявив, що він повинен "розвіяти будь-які сумніви".

"Президент не знав про таку історію, коли зустрічався з кандидатом на посаду міністра. Ми вважаємо, що міністр повинен пояснити обставини ситуації і розвіяти будь-які сумніви", – заявили в Офісі президента.

У вівторок Моцкус повторив, що на вечірці була танцівниця, а не повії.

"Це була приватна вечірка. Так, на цій вечірці була танцівниця. Танцівниця покинула вечірку після того, як станцювала для команди", – сказав Моцкус."Я прошу вибачення за те, що був присутній на вечірці, де виконувався танець 20 років тому", – додав він.

Новий уряд Литви розпочав роботу лише минулого тижня.

Формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

Сам Жемайтайтіс вже пригрозив виходом з коаліції, якщо йому не віддадуть посаду віцеспікера Сейму.