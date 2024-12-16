ЕС отправит дипломата в Сирию для контакта с новой властью

Европейский Союз хочет установить прямой контакт с новыми правителями в Сирии.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Каллас объявила, что в течение дня в Дамаск отправится самый высокопоставленный дипломат ЕС, ответственный за Сирию. Во время гражданской войны в Сирии он находился в столице Ливана Бейруте.

"Наш главный дипломат в Сирии сегодня отправится в Дамаск. Мы будем иметь там контакты", – заявила в понедельник Каллас.

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"Мы не можем оставить вакуум", – сказала она, добавив: "Для нас это не только слова, но мы хотим видеть, что дела идут в правильном направлении. То есть не только то, что они говорят, но и то, что они делают".

Каллас также заявила о намерениях проконсультироваться с главными европейскими дипломатами о том, как и на каком уровне европейцы могут иметь дело с новыми людьми, которые управляют Сирией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что американская сторона поддерживает прямые контакты с сирийской повстанческой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая свергла режим Башара Асада в стране.

Как известно, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.