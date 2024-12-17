СМИ: Германия планирует переговоры с представителями сирийских повстанцев

Германия планирует переговоры с представителями сирийской повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая свергла режим Башара Асада в стране.

Об этом пишут Bild и Reuters со ссылкой на слова представителя Министерства иностранных дел страны, передает "Европейская правда".

Как информируют СМИ, встреча состоится во вторник, 17 декабря, в Дамаске.

По словам представителя МИД, первые переговоры немецких дипломатов с представителями назначенного ХТШ временного правительства будут сосредоточены на переходном процессе для Сирии и защите меньшинств.

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"Также изучаются возможности дипломатического присутствия в Дамаске", – отметил он и акцентировал, что Берлин внимательно следит за деятельностью ХТШ.

Германия тесно сотрудничает со своими партнерами, в том числе с США, Францией и Британией, а также арабскими странами, по Сирии, заявил представитель немецкого министерства.

Как известно, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подтвердил, что американская сторона поддерживает прямые контакты с сирийской повстанческой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая свергла режим Башара Асада в стране.

Накануне стало известно, что Европейский Союз хочет установить прямой контакт с новыми правителями в Сирии.