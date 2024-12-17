Испания и Италия уличили премьера Грузии во лжи

В Испании и Италии опровергли утверждение грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о том, что они якобы не поддержали наложение санкций на должностных лиц Грузии на уровне ЕС.

Как пишет "Европейская правда", соответствующие заявления распространили внешнеполитические ведомства обоих государств.

Испанский МИД подчеркнул, что во время дискуссии министров иностранных дел стран ЕС 16 декабря "очень четко выразил серьезную обеспокоенность гражданскими правами в Грузии и предполагаемыми дезинформационными кампаниями".

"Мы полностью поддержали решения, принятые вчера Советом глав МИД. Дезинформация – это угроза для наших демократий, которой мы всегда будем противостоять", – добавили там.

Реклама:

Министерство иностранных дел Италии отдельно подчеркнуло, что в дискуссиях 16 декабря выразило поддержку всем предложенным мерам, "включая предложения по санкциям", которые были заблокированы из-за отсутствия консенсуса.

"Наконец Италия подтвердила, что Европейский Союз должен поддерживать грузинский народ, и выразила надежду, что последние решения в Тбилиси, которые де-факто приостановили европейский путь, могут быть пересмотрены", – отметили в Риме.

Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что не все в ЕС выступают за санкции против грузинских чиновников, и поблагодарил пять стран Евросоюза за то, что они выступили против санкций – кроме Венгрии и Словакии, он упомянул Италию, Испанию и Румынию.

Румынский МИД уже опроверг слова грузинского премьера.

Как сообщалось, 16 декабря в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран ЕС, но они не смогли принять решение о введении санкций в отношении властей Грузии.

Вместо этого Еврокомиссия до конца 2024 года подготовит решение о прекращении режима безвиза для грузинских владельцев дипломатических паспортов.