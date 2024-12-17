Іспанія та Італія викрили премʼєра Грузії на брехні

В Іспанії та Італії спростували твердження грузинського премʼєра Іраклія Кобахідзе про те, що вони нібито не підтримали накладання санкцій на посадовців Грузії на рівні ЄС.

Як пише "Європейська правда", відповідні заяви поширили зовнішньополітичні відомства обох держав.

Іспанське МЗС наголосило, що під час дискусії міністрів зовнішніх справ країн ЄС 16 грудня "дуже чітко висловило серйозну стурбованість громадянськими правами в Грузії і передбачуваними дезінформаційними кампаніями".

"Ми повністю підтримали рішення, ухвалені вчора Радою глав МЗС. Дезінформація – це загроза для наших демократій, якій ми завжди будемо протистояти", – додали там.

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Міністерство закордонних справ Італії окремо наголосило, що в дискусіях 16 грудня висловило підтримку всім запропонованим заходам, "включно з пропозиціями щодо санкцій", які були заблоковані через відсутність консенсусу.

"Насамкінець Італія підтвердила, що Європейський Союз повинен підтримувати грузинський народ, і висловила сподівання, що останні рішення в Тбілісі, які де-факто призупинили європейський шлях, можуть бути переглянуті", – зазначили в Римі.

Раніше Іраклій Кобахідзе заявив, що не всі в ЄС виступають за санкції проти грузинських посадовців, та подякував п'ятьом країнам Євросоюзу за те, що вони виступили проти санкцій – окрім Угорщини та Словаччини, він згадав Італію, Іспанію та Румунію.

Румунське МЗС вже спростувало слова грузинського премʼєра.

Як повідомлялось, 16 грудня у Брюсселі відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, але вони не змогли ухвалити рішення про запровадження санкцій щодо влади Грузії.

Замість цього Єврокомісія до кінця 2024 року підготує рішення про припинення режиму безвізу для грузинських власників дипломатичних паспортів.