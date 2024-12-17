Шольц считает, что Трамп поддержал бы его решение не давать Украине Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его сопротивление поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus в Украину соответствует позиции избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Spiegel.

Шольц заявил, что для него было бы "неправильным решением" поставить оружие, которое может бить далеко вглубь России.

"Если я правильно понимаю, то это будет так же оцениваться и в будущем, например в трансатлантическом сотрудничестве. По крайней мере, это то, что я видел в последних интервью президента Трампа", – добавил он.

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Трамп ранее осудил решение действующего президента США Джо Байдена позволить Украине атаковать российскую территорию с помощью дальнобойного западного оружия.

"Я не думаю, что это должны были разрешить – точно не за считанные недели до того, как я стану президентом", – сказал избранный президент США накануне, не исключив, что может отменить разрешение после вступления в должность.

Немецкий канцлер последовательно отказывался от предоставления Украине дальнобойного оружия, объясняя это нежеланием эскалации.

Как сообщалось, Социал-демократическая партия Германии Шольца в предвыборной программе отдельно может указать отказ от предоставления Украине Taurus.