Трамп не исключил, что отменит разрешение на дальнобойные удары по России

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение администрации Джо Байдена позволить Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

Об этом он сказал во время выступления в городе Палм-Бич штата Флорида в понедельник, 16 декабря, сообщает "Европейская правда".

По мнению Трампа, США не должны были позволять Украине наносить удары "на расстояние 200 миль (примерно 320 километров. – Ред.) вглубь России".

"Они плохо поступили. Из-за этого были привлечены корейцы, Северная Корея", – добавил он (хотя на самом деле разрешение на дальнобойные удары наступило после привлечения северокорейских войск Россией).

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Также избранный президент США утверждает, что у Байдена не проконсультировались с ним, прежде чем принять решение о дальнобойных ударах.

"Я не думаю, что это должны были позволить – точно не за считанные недели до того, как я стану президентом. Почему они это сделали, не спросив меня о том, что я думаю? Я бы не дал им этого сделать. Я думаю, что они сделали большую ошибку", – сказал Трамп.

На вопрос, может ли избранный президент США пересмотреть решение по ударам после того, как вступит в должность, он сказал: "Возможно".

Напомним, избранный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Белого дома, конгрессмен от Флориды Майк Уолц в ноябре заявил, что разрешение на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

Сам Трамп также заверил, что его команда работает над "прекращением войны" в Украине и достигла "некоторого прогресса".