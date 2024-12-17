Шольц вважає, що Трамп підтримав би його рішення не давати Україні Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його спротив постачанню далекобійних крилатих ракет Taurus в Україну відповідає позиції обраного президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Spiegel.

Шольц заявив, що для нього було б "неправильним рішенням" поставити зброю, яка може бити далеко вглиб Росії.

"Якщо я правильно розумію, то це буде так само оцінюватися і в майбутньому, наприклад у трансатлантичному співробітництві. Принаймні, це те, що я бачив в останніх інтерв'ю президента Трампа", – додав він.

Реклама:

Трамп раніше засудив рішення чинного президента США Джо Байдена дозволити Україні атакувати російську територію за допомогою далекобійної західної зброї.

"Я не думаю, що це мали дозволити – точно не за лічені тижні до того, як я стану президентом", – сказав обраний президент США напередодні, не виключивши, що може скасувати дозвіл після вступу на посаду.

Німецький канцлер послідовно відмовлявся від надання Україні далекобійної зброї, пояснюючи це небажанням ескалації.

Як повідомлялося, Соціал-демократична партія Німеччини Шольца у передвиборчій програмі окремо може вказати відмову від надання Україні Taurus.