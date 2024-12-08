Трамп снова пригрозил выходом США из НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп повторил свою привычную угрозу вывести страну из НАТО, если союзники будут вкладывать недостаточно средств в оборону.

Об этом Трамп сказал в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Это интервью стало первым после его победы на президентских выборах.

В разговоре избранный президент США отказался взять на себя обязательства оставить страну в НАТО. Но он отметил, что Соединенные Штаты останутся, если к ним будут относиться "справедливо".

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"Если они платят по своим счетам, и если я считаю, что они ведут себя справедливо – они относятся к нам справедливо, то ответ – безусловно, я бы остался в НАТО", – сказал Трамп, повторив заявление, которое он делал в течение последних нескольких лет и во время предвыборной кампании.

По словам Трампа, если страны-члены не будут этого делать, то он "безусловно" рассмотрит возможность выхода США из Альянса.

В интервью Трамп также допустил, что может уменьшить американскую помощь Киеву после того, как он вернется в Белый дом 20 января.

Напомним, из-за прошлых угроз Трампа Конгресс США одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.

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