Санду ожидает, что с нового года Молдова останется без российского газа

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас правительство страны считает очень вероятным прекращение поставок российского газа с нового года.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ.

Санду высказалась в защиту поездки уже экс-министра энергетики Виктора Парликова в Россию на переговоры с "Газпромом".

"Она была необходима, потому что у нас есть контракт с "Газпромом" и важно было проверить, выполнит ли он свои контрактные обязательства. И если нет – нужно искать решение для наших граждан на левой стороне Днестра", – отметила Санду.

Реклама:

Президент добавила, что пока ожидаемым выглядит сценарий, что с началом 2025 года страна останется без российского газа.

"До сих пор "Газпром" не дал четкого ответа, и мы предполагаем, что с 1 января поставок газа не будет", – сказала Майя Санду.

Напомним, с 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.

Приднестровье и его экономика полностью зависит от бесплатного российского газа, в то же время Молдова критически зависима от электроэнергии, которая поступает с электростанции на территории региона.

В правительстве Молдовы допустили, что будут вывозить из Приднестровья наиболее уязвимые категории жителей, если реализуется худший сценарий энергетического кризиса и регион останется без российского газа.

В ЕС готовы помочь Молдове деньгами, если Россия прекратит поставки газа с 1 января 2025 года.

Подробно о сложившейся ситуации – в статье Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье