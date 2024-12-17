Энергокризис в Молдове: власти определили, кого будут вывозить из Приднестровья при худшем сценарии

В правительстве Молдовы допустили, что будут вывозить из Приднестровья наиболее уязвимые категории жителей, если реализуется худший сценарий энергетического кризиса и регион останется без российского газа.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом в радиоэфире сказал вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Чиновник отметил, что при любом сценарии гуманитарная ситуация в Приднестровье не станет катастрофической сразу, поскольку там есть определенные запасы угля и Дубоссарская ГЭС, которая может частично покрывать потребности.

"Это позволяет нам заблаговременно спланировать меры помощи. Но мы должны быть готовы к негативным сценариям", – сказал вице-премьер.

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Он отметил, что введенный правовой режим чрезвычайного положения упростит поставки в Приднестровье гуманитарной помощи, если такая потребность возникнет.

"Конечно, мы хотим, чтобы гражданам помогали на местах, чтобы не создавались предпосылки для перемещения населения с одной стороны Днестра на другую. Однако, как я уже говорил, мы рассматриваем возможность эвакуации на правобережье наиболее уязвимых категорий – пациентов в реанимациях, людей с особыми потребностями, детей из интернатов", – сказал Олег Серебрян.

Напомним, с 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.

Приднестровье и его экономика полностью зависит от бесплатного российского газа, в то же время Молдова критически зависима от электроэнергии, которая поступает с электростанции на территории региона.

Подробно о сложившейся ситуации – в статье Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье