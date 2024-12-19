В ЕС готовятся помочь Молдове деньгами, если Россия отключит газ 1 января

В случае полного прекращения поставок российского газа в Молдову с 1 января 2025 года и проблем с электрогенерацией Европейский Союз должен помочь стране преодолеть кризис.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола на пресс-конференции в рамках саммита ЕС 19 декабря, передает корреспондент "Европейской правды".

Метсола считает высокой вероятность того, что 1 января 2025 года РФ остановит поставки и отключит газ, который сейчас идет в Приднестровье и используется для генерации электроэнергии для всей Молдовы.

"Мы должны смягчить влияние ожидаемого прекращения Россией поставок газа в Приднестровье, что на практике означает, что Приднестровье погрузится в темноту 1 января", – пояснила она.

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В этом случае, по словам президента, Евросоюз должен вмешаться в ситуацию, чтобы помочь народу Молдовы, который выбрал европейское будущее. "Мы должны быть готовы быстро вмешаться, чтобы убедиться, что люди не будут получать огромные неподъемные счета", – подчеркнула она.

Президент Европарламента подчеркнула, что ЕС должен найти возможности "оплатить счета, которые они (граждане Молдовы. – ЕП) не могут себе позволить".

"Думаю, будет расти консенсус относительно того, чтобы дать немедленное решение этой проблемы... Это был мой месседж лидерам ЕС, и он был воспринят хорошо", – сказала Метсола.

Как рассказывала "Европейская правда", власти Молдовы готовятся к энергетическому кризису. Кишинев уже определил, кого будут вывозить из Приднестровья при наихудшем сценарии.

16 января в стране начало действовать чрезвычайное положение в энергетике.

Подробно об этих событиях и их причинах читайте в статье "Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье".