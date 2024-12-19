Санду очікує, що з нового року Молдова залишиться без російського газу

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що наразі уряд країни вважає дуже ймовірним припинення постачання російського газу з нового року.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ.

Санду висловилася на захист поїздки вже ексміністра енергетики Віктора Парлікова до Росії на перемовини з "Газпромом".

"Вона була необхідна, тому що у нас є контракт із "Газпромом" і важливо було перевірити, чи виконає він свої контрактні зобов’язання. І якщо ні – потрібно шукати рішення для наших громадян на лівому боці Дністра", – зазначила Санду.

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Президентка додала, що поки очікуваним виглядає сценарій, що з початком 2025 року країна залишиться без російського газу.

"Досі "Газпром" не дав чіткої відповіді, і ми припускаємо, що з 1 січня постачання газу не буде", – сказала Мая Санду.

Нагадаємо, з 16 грудня у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Уряд пішов на такий крок через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну з 1 січня 2025 року.

Придністров’я та його економіка цілковито залежить від безкоштовного російського газу, водночас Молдова критично залежна від електроенергії, яка надходить з електростанції на території регіону.

В уряді Молдови допустили, що будуть вивозити з Придністров'я найбільш вразливі категорії мешканців, якщо реалізується найгірший сценарій енергетичної кризи і регіон залишиться без російського газу.

У ЄС готуються допомогти Молдові грошима, якщо Росія припинить постачання газу з 1 січня 2025 року.

Детально про ситуацію, що склалася – у статті Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я