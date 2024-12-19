В Украине анонсировали "Рамштайн" в январе 2025 года

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о проведении заседания Контактной группы по вопросам Украины (формат "Рамштайн") в январе 2025 года.

Это следует из его сообщения по итогам разговора с министром обороны Португалии Нуну Мелу, пишет "Европейская правда".

Умеров отметил, что в январе встретится с португальским визави "лично в рамках очередного заседания формата „Рамштайн".

"Планируем подробно обсудить дальнейшие шаги для усиления сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году", – добавил он.

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Ранее сообщалось, что в дополнительная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как формат "Рамштайн", может состояться в декабре, причем обсуждалась опция переговоров на высшем уровне.

Напомним, формат "Рамштайн" возник в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США. Он объединяет более 50 государств мира, подавляющее большинство – члены НАТО.

Министр обороны Украины ранее заявил, что надеется на сохранение формата Контактной группы по поддержке Украины при президентстве Трампа.

Представители Североатлантического Альянса не видят значительного шанса того, что смена администрации США приведет к сворачиванию "Рамштейна".