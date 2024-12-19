В Україні анонсували "Рамштайн" у січні 2025 року

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про проведення засідання Контактної групи з питань України (формат "Рамштайн") у січні 2025 року.

Це випливає з його повідомлення за підсумками розмови з міністром оборони Португалії Нуну Мелу, пише "Європейська правда".

Умєров зазначив, що в січні зустрінеться з португальським візаві "особисто в межах чергового засідання формату "Рамштайн".

"Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році", – додав він.

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Раніше повідомлялось, що у додаткова зустріч Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн", може відбутись у грудні, причому обговорювалась опція переговорів на найвищому рівні.

Нагадаємо, формат "Рамштайн" виник у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США. Він обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.

Міністр оборони України раніше заявив, що сподівається на збереження формату Контактної групи з підтримки України за президентства Трампа.

Представники Північноатлантичного Альянсу не бачать значного шансу того, що зміна адміністрації США призведе до згортання "Рамштайну".