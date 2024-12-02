Правительство Франции приняло бюджет в обход парламента, запустив вотум недоверия

Премьер-министр Франции Мишель Барнье в понедельник, 2 декабря, объявил об использовании спецпроцедуры для принятия бюджета, которая автоматически инициирует голосование о вотуме недоверия его правительству меньшинства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Барнье объявил во время заседания Национальной ассамблеи о применении статьи 49.3 французской конституции, которая позволяет правительству в особых случаях принимать решения без согласия парламента.

"Я считаю, что мы достигли момента истины, когда каждый должен отвечать за свои действия. Я верю, что французский народ никогда не простит нам того, что мы предпочли частные интересы будущему нации", – заявил он.

Реклама:

После задействования статьи 49.3 на рассмотрение Нацассамблеи Франции в течение 48 часов выносится вопрос о вотуме недоверия правительству. Левые партии и ультраправое "Национальное объединение" ранее обещали поддержать вотум, а без их голосов у Барнье нет большинства.

Как отмечает BFMTV, в случае принятия вотума недоверия срок правления правительства Мишеля Барнье станет самым коротким со времени существования Пятой Республики во Франции, то есть с 1958 года.

Вопрос бюджета на 2025 год, в котором французское правительство предлагает сократить расходы на 60 млрд евро прежде всего за счет увеличения налогов и уменьшения выплат, стал камнем преткновения.

Барнье до последнего вел переговоры с "Нацобъединением" и пошел на несколько уступок, чтобы удовлетворить их бюджетные требования. Но французские ультраправые назвали их недостаточными.

Тем временем более половины французов выступают за отставку правительства из-за предложенного им проекта бюджета.