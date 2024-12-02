Премьер Франции в последний момент уступил ультраправым ради одобрения бюджета

Премьер-министр Франции Мишель Барнье в понедельник сделал еще одну важную уступку ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", отказавшись от запланированного сокращения возмещения расходов на лекарства в последнюю минуту, чтобы протянуть свой законопроект о бюджете на 2025 год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Барнье и Ле Пен разговаривали в понедельник, накануне решающего парламентского голосования, которое состоится позже в этот день. "Национальное объединение" и левые предупреждали, что они могут использовать его для свержения его администрации.

Это уже второй раз Барнье уступил требованиям "Национального объединения" после того, как на прошлой неделе отменил повышение цен на электроэнергию на сумму около 3 млрд евро. Французские акции выросли на этих новостях, в то время как доходность 10-летних облигаций Франции снизилась.

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Попытки Барнье провести бюджет на 2025 год через глубоко расколотый парламент угрожают погрузить вторую по величине экономику еврозоны во второй политический кризис за шесть месяцев.

С момента своего создания в сентябре правительство меньшинства Барнье полагается на поддержку "Национального объединения" для своего выживания. Бюджетный законопроект, который имеет целью сдержать растущий государственный дефицит Франции за счет повышения налогов на 60 млрд евро и сокращения расходов, может разрушить эту хрупкую связь.

В понедельник во второй половине дня парламентарии должны проголосовать за ключевой компонент бюджета – законопроект о финансировании социального обеспечения. На прошлой неделе уступка по отмене повышения тарифов на электроэнергию была одобрена "Национальным объединением", но партия заявила, что Барнье должен пойти дальше.

Пока неизвестно, будет ли достаточно последней уступки, чтобы получить поддержку "Национального фронта" на предстоящем голосовании.

Без необходимых голосов для принятия законопроекта о социальном обеспечении Барнье может сослаться на статью 49.3 Конституции, которая позволит ему принять закон без голосования.

Однако это также влечет за собой вотум недоверия, который "Национальное объединение" и левые могут использовать для свержения его правительства уже в среду. С 1962 года ни одно французское правительство не было отправлено в отставку в результате такого голосования.

Между тем более половины французов выступают за отставку правительства из-за предложенного им проекта бюджета.