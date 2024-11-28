Более 50% французов хотят отставки правительства

Более половины французов выступают за отставку правительства из-за предложенного им проекта бюджета.

Об этом свидетельствует опрос Ifop-Fiducial для Sud Radio, данные которого приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Около 53% французов хотят, чтобы правительство меньшинства премьер-министра Мишеля Барнье ушло в отставку из-за возмущения бюджетом.

Опрос показал, что 67% выступают против бюджета Барнье, только 33% поддержали его.

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Предложенный бюджет имеет целью сократить растущий государственный дефицит Франции за счет повышения налогов на 60 миллиардов евро и сокращения расходов.

Правительство Барнье может рухнуть еще до Рождества, а возможно, даже на следующей неделе, если ультраправые и левые противники вынесут ему вотум недоверия, который он, скорее всего, проиграет.

Результаты исследования Ifop-Fiducial основываются на опросе 1 006 человек, проведенном 26 и 27 ноября.

В опросе Elabe для BFM TV в среду 63% респондентов заявили, что президент Эмманюэль Макрон должен уйти в отставку, если правительство Барнье падет.

Из-за недовольства проектом бюджета де-факто лидер "Нацобъединения" Марин Ле Пен в начале недели уже пригрозила прекратить поддержку коалиционного правительства Франции в случае вотума недоверия.