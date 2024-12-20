Турция заявила, что получила от США исключение по санкциям против Газпромбанка

Турция заявила, что США освободили ее от санкций в отношении российского АО "Газпромбанк", позволив Анкаре платить за импорт газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что после серии переговоров с официальными лицами США стране будет разрешено продолжать осуществлять платежи за газ через Газпромбанк.

Санкции США, введенные в прошлом месяце против Газпромбанка, ключевого финансового учреждения, которое используется странами для обеспечения поставок природного газа, стали источником беспокойства для многих стран, в том числе в Европейском Союзе. Санкции являются препятствием для тех, кто использует российского кредитора для осуществления платежей. В среду Венгрия объявила, что также получила освобождение от санкций.

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Байрактар ранее заявлял, что Турции нужно исключение, иначе она рискует попасть под санкции. По официальным данным, более трети импорта природного газа в Турцию поступает из России.

Министерство финансов США не ответило на запрос прокомментировать отмену санкций.

Агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица в Анкаре встречались с российской делегацией в ноябре, чтобы обсудить альтернативные способы оплаты.

В то же время недавно хозяин Кремля Владимир Путин разрешил иностранным покупателям платить за российский газ через другие финансовые учреждения до снятия санкций с Газпромбанка.

Недавно стало известно, что ЕС просит США рассмотреть пути смягчения санкций против Газпромбанка.