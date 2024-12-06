Bloomberg: ЕС просит США смягчить санкции против Газпромбанка из-за газа из РФ

Европейский Союз просит США рассмотреть пути смягчения своих санкций против российского Газпромбанка, который играет ключевую роль для обеспечения поставок российского природного газа в страны ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, ЕС и США обсуждают тип и объем смягчающих мер после предупреждения некоторых европейских государств и компаний, что санкции против Газпромбанка будут представлять риск для безопасности поставок газа.

Доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС упала с более 40% в 2021 году до около 8% в 2023-м.

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Из государств Евросоюза только Венгрия и Словакия продолжают получать трубопроводный российский газ; до недавнего времени в этом перечне также была Австрия.

Среди вариантов, которые рассматриваются на переговорах ЕС и США, есть предложение разрешить осуществлять платежи через люксембургскую дочернюю компанию Газпромбанка или другие каналы платежей, говорят источники Bloomberg.

Обсуждения продолжаются даже после того, как Владимир Путин накануне отменил требование использовать исключительно Газпромбанк для платы за российский газ для иностранцев.

Как объясняют собеседники Bloomberg, указ Путина еще больше усложнил платежную систему и не дал финансовым учреждениям больше определенности относительно юридических рисков такой оплаты.

Напомним, Министерство финансов США внесло Газпромбанк – последний крупный российский банк, который до сих пор не находился под ограничениями, – в черный список 21 ноября.

Правительство Венгрии после этого подало в компетентные органы США запрос на исключение из санкций против Газпромбанка, чтобы позволить и в дальнейшем платить через него за поставки российского газа.