FT: Трамп думает требовать от союзников по НАТО расходов на оборону на уровне 5% ВВП

Избранный президент США Дональд Трамп якобы планирует потребовать от союзников по Североатлантическому альянсу увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

Трамп якобы хочет требовать от остальных членов НАТО тратить на оборону 5% их ВВП, что означало бы увеличение нынешнего целевого показателя более чем вдвое.

В настоящее время цели в 2% ВВП достигли 23 из 32 членов Альянса, однако даже лидеры по расходам на оборону, например Польша, тратят менее 5%.

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Один из собеседников говорит, что, насколько известно, сначала Трамп все же будет говорить о минимальном пороге в размере 3,5% ВВП, и хочет связать условие высоких расходов на оборону с более выгодными условиями торговли с США.

"Уже понятно, что мы будем говорить о 3% или больше на саммите НАТО в Гааге", – прокомментировал эти слухи другой европейский чиновник, проинформированный об идеях будущего президента США.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам пора думать о более высоких, чем 2% ВВП, расходах на оборону независимо от "фактора Трампа", поскольку текущего уровня расходов в будущем будет недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Избранный президент США Дональд Трамп недавно повторил свою привычную угрозу вывести страну из НАТО, если союзники будут вкладывать недостаточно средств в оборону.