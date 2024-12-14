Президент Грузии отреагировала на утверждение своего антизападного преемника

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала утверждение кандидатуры экс-футболиста Михаила Кавелашвили на должность следующего главы государства, который был единственным кандидатом.

Комментарий Зурабишвили приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

Ее заявление прозвучало на протестном марше матерей, которые выступают против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров по вступлению в Евросоюз и не признают легитимности президентских выборов.

Участницы марша назвали Зурабишвили единственным президентом и заявили, что не признают Кавелашвили.

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На что Саломе Зурабишвили ответила: "Ничего нет. Никто никого не избирал. Ничего не произошло".

"Спасибо вам, спасибо молодежи, давайте поблагодарим их за то, что они борются за будущее страны", – сказала она.

По результатам голосования, которое впервые проходило через коллегию выборщиков и в которой партия власти имеет абсолютное большинство, объявили победу Кавелашвили с 224 голосами "за". Один бюллетень был испорчен.

Действующая президент и оппозиция объявили, что не будут признавать легитимность процедуры. С раннего утра 14 декабря под парламентом собралась акция протеста. Кроме того, Зурабишвили отказывается складывать президентские полномочия.

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