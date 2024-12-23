Десятки тысяч людей вышли на антиправительственный протест в Белграде

Десятки тысяч людей собрались в воскресенье в центре Белграда на акцию протеста против президента Александара Вучича и его Сербской прогрессивной партии (СНС), которых они обвиняют в обрушении крыши железнодорожного вокзала в прошлом месяце, в результате которого погибли 15 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Бетонный навес недавно отремонтированной крыши вокзала в Новом Саде обвалился 1 ноября, в результате чего 14 человек погибли и трое получили ранения. Позже один из пострадавших скончался.

Лидеры оппозиции и общественность неоднократно выходили на улицы, обвиняя в аварии некачественное строительство, что стало следствием коррупции и кумовства в правительстве.

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Правящая коалиция отрицает эти обвинения, а Вучич заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Протестующие в воскресенье вечером включили фонари своих мобильных телефонов и 15 минут стояли в молчании, чтобы почтить память жертв.

Некоторые выкрикивали "Вучич, вор!". Другие держали плакаты с надписями "На твоих руках кровь".

"Мы пришли сюда, чтобы сказать "стоп" всему, что происходит с 2012 года (когда партия Вучича пришла к власти). Мы хотим видеть конец коррупции и кумовству", – сказал один из протестующих.

В Сербии больше месяца продолжаются протесты по всей стране в связи с трагедией на железнодорожном вокзале.

Правительство президента Александара Вучича пыталось смягчить недовольство людей. Оно опубликовало около 130 документов, связанных с реконструкцией здания железнодорожного вокзала.

Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытке свергнуть его из-за протестов и заявил, что он не собирается бежать из страны, как свергнутый сирийский лидер Башар Асад.