Десятки тисяч людей вийшли на антиурядовий протест в Белграді

Десятки тисяч людей зібралися в неділю в центрі Белграда на акцію протесту проти президента Александара Вучича і його Сербської прогресивної партії (СНС), яких вони звинувачують в обваленні даху залізничного вокзалу минулого місяця, в результаті якого загинули 15 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Бетонний навіс нещодавно відремонтованого даху вокзалу в Новому Саді обвалився 1 листопада, в результаті чого 14 людей загинули і троє отримали поранення. Пізніше один з постраждалих помер.

Reuters

Лідери опозиції та громадськість неодноразово виходили на вулиці, звинувачуючи в аварії неякісне будівництво, що стало наслідком корупції та кумівства в уряді.

Реклама:

Владна коаліція заперечує ці звинувачення, а Вучич заявив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Tanjug

Протестувальники в неділю ввечері увімкнули ліхтарі своїх мобільних телефонів і 15 хвилин стояли в мовчанні, щоб вшанувати пам'ять жертв.

Дехто вигукував "Вучич, злодій!". Інші тримали плакати з написами "На твоїх руках кров".

"Ми прийшли сюди, щоб сказати "стоп" усьому, що відбувається з 2012 року (коли партія Вучича прийшла до влади). Ми хочемо бачити кінець корупції та кумівству", – сказав один з учасників протесту.

У Сербії понад місяць тривають протести по всій країні у зв'язку з трагедією на залізничному вокзалі.

Уряд президента Александара Вучича намагався пом'якшити невдоволення людей. Він опублікував близько 130 документів, пов'язаних з реконструкцією будівлі залізничного вокзалу.

Вучич звинуватив іноземні спецслужби у спробі скинути його через протести і заявив, що він не збирається тікати з країни, як повалений сирійський лідер Башар Асад.