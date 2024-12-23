Новоназначенный премьер Франции имеет самый низкий с 1959 года уровень популярности

Франсуа Байру, назначенный на должность премьер-министра Франции десять дней назад, стал наименее популярным новым главой правительства за все время существования Пятой Республики.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, свидетельствуют результаты опроса Ifop для Journal du Dimanche.

Центрист Байру впервые с 1959 года имеет такой низкий рейтинг популярности среди новоназначенных премьер-министров. Ему доверяют лишь 34% респондентов.

66% опрошенных заявили, что недовольны его работой на посту премьер-министра.

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Присутствие в политической жизни более 40 лет, пробуксовывающее назначение новых министров, прилет на самолете в муниципальный совет По в разгар кризисной встречи по поводу Майотты, опустошенной циклоном, неопределенность относительно его намерений во главе правительства... Новый премьер-министр столкнулся с рядом трудностей с момента назначения 12 декабря.

Мишель Барнье, назначенный в сентябре после недель проволочек Эмманюэлем Макроном, получил 55% неблагоприятных отзывов в том же исследовании через несколько дней после своих первых шагов в правительстве. Габриэль Атталь, назначенный в менее сложных условиях, получил 46%, а Элизабет Борн, назначенная в июне 2022 года, – 43%.

Начиная с 1959 года и назначения Мишеля Дебре, Ifop, который выпускает этот барометр в течение десятилетий, не проявлял такого высокого уровня непопулярности премьер-министра сразу после вступления в должность.

20 декабря Байру пообещал завершить процесс формирования правительства за следующие несколько дней.

Франсуа Байру надеется утвердить бюджет на 2025 год в середине февраля. К тому времени страна будет жить с временным бюджетом.

Кроме пенсионной реформы, бюджет и необходимость сокращать расходы остаются самым большим вызовом для нового правительства. Казначейство Франции объявило, что в 2025 году заимствования страны, вероятно, достигнут рекордных 300 млрд евро.

Дефицит бюджета во Франции в этом году почти вдвое превышает предельный показатель, установленный правилами ЕС.

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