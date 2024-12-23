Новопризначений прем'єр Франції має найнижчий з 1959 року рівень популярності

Франсуа Байру, призначений на посаду прем'єр-міністра Франції десять днів тому, став найменш популярним новим главою уряду за весь час існування П'ятої Республіки.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, свідчать результати опитування Ifop для Journal du Dimanche.

Центрист Байру вперше з 1959 року має такий низький рейтинг популярності серед новопризначених прем'єр-міністрів. Йому довіряють лише 34% респондентів.

66% опитаних заявили, що незадоволені його роботою на посаді прем'єр-міністра.

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Присутність у політичному житті понад 40 років, призначення нових міністрів, яке пробуксовує, приліт на літаку до муніципальної ради По в розпал кризової зустрічі з приводу Майотти, спустошеної циклоном, невизначеність щодо його намірів на чолі уряду... Новий прем'єр-міністр зіткнувся з низкою труднощів з моменту призначення 12 грудня.

Мішель Барньє, призначений у вересні після тижнів зволікань Емманюелем Макроном, отримав 55% несприятливих відгуків в тому ж дослідженні через кілька днів після своїх перших кроків в уряді. Габріель Атталь, призначений у менш складних умовах, отримав 46%, а Елізабет Борн, призначена у червні 2022 року, – 43%.

Починаючи з 1959 року і призначення Мішеля Дебре, Ifop, який випускає цей барометр протягом десятиліть, не виявляв такого високого рівня непопулярності прем'єр-міністра одразу після вступу на посаду.

20 грудня Байру пообіцяв завершити процес формування уряду за наступні кілька днів.

Франсуа Байру сподівається затвердити бюджет на 2025 рік у середині лютого. До того часу країна буде жити з тимчасовим бюджетом.

Окрім пенсійної реформи, бюджет і необхідність скорочувати видатки залишаються найбільшим викликом для нового уряду. Казначейство Франції оголосило, що у 2025 році запозичення країни, ймовірно, сягнуть рекордних 300 млрд євро.

Дефіцит бюджету у Франції цьогоріч майже удвічі перевищує граничний показник, встановлений правилами ЄС.

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