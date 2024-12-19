Запозичення Франції у 2025 році сягатимуть рекордних 300 млрд євро

У 2025 році державні запозичення Франції сягнуть рекордних 300 мільярдів євро, побивши рекорд 2024 року.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Казначейство країни оголосило, що протягом 2025 року планує запозичення на фінансових ринках 300 мільярдів євро боргу, що є безпрецедентною цифрою – після 285 млрд у поточному році, які теж виявились рекордними, як і 270 млрд 2023 року.

Цифра відповідає потребам, окресленим у проєкті бюджету від попереднього уряду Мішеля Барньє (який, нагадаємо, не вдалося узгодити з усіма політсилами і це призвело до висловлення уряду недовіри).

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Казначейство вирішило орієнтуватися на неї, оскільки поки невідомо, який бюджет врешті вийде узгодити новому прем’єру.

"Поки ми будуємо плани на основі цих 300 млрд євро. Якщо цифра зміниться, ми будемо повідомляти це інвесторам", – зазначив очільник відомства Антуан Дерюен.

Державний борг Франції вже сягає 112,8% ВВП.

Нагадаємо, цього тижня парламент Франції ухвалив спецзакон, який має забезпечити безперервність функціонування державних інституцій і програм після 1 січня в умовах відсутності ухваленого бюджету.

Урізання видатків і скорочення держборгу було одним з ключових викликів для попереднього уряду. Саме конфлікт довкола бюджету став основною причиною відставки уряду Барньє (детально про це – у статті "Франція без премʼєра та без бюджету")

Тепер у Франції триває перезавантаження уряду після того, як Макрон обрав на заміну Барньє 73-річного Франсуа Байру.

Детально на цю тему у статті: Вимушений вибір Макрона: чого чекати Україні від нового прем'єр-міністра Франції