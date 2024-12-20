Новий прем’єр Франції обіцяє завершити формування уряду до Різдва

Новий прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру обіцяє завершити процес формування уряду за наступні кілька днів.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Ввечері у телеефірі Байру заявив, що планує представити уряд "на вихідних, у будь-якому разі до Різдва".

Франсуа Байру у попередні дні мав численні зустрічі з лідерами політсил та попросив їх до п’ятниці визначитися, чи цікаво їм долучитися до уряду, чи готові вони підтримувати урядові ініціативи, чи будуть у жорсткій опозиції.

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Окрім партії президента Емманюеля Макрона, Байру скоріш за все зможе розраховувати на підтримку правих "Республіканців". Проте йому знадобиться також негласна підтримка або з боку правопопулістської партії Марін Ле Пен, або ж голоси блоку лівих сил.

У четвер пообіцяв переглянути деталі вже затвердженої пенсійної реформи – принципової для Емманюеля Макрона – що передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, що є одним із пунктів претензій від крайніх правих і лівих. Водночас він виключив скасування реформи як такої.

Також Байру пообіцяв уникати застосування суперечливого інструменту у конституції, ст. 49.3, окрім зовсім безвихідних ситуацій. Ця стаття дозволяє уряду затверджувати закони без голосування у парламенті, одночасно даючи право депутатам оголосити уряду недовіру (так і сталося під час спроби попереднього прем’єра Мішеля Барньє затвердити бюджет).

Франсуа Байру сподівається затвердити бюджет на 2025 рік у середині лютого. До того часу країна буде жити з тимчасовим бюджетом, який затвердили спеціальним законом цього тижня, щоб забезпечити безперервність функціонування державних інституцій і програм.

Окрім пенсійної реформи, бюджет і необхідність скорочувати видатки залишаються найбільшим викликом для нового уряду. Казначейство Франції оголосило, що у 2025 році запозичення країни, ймовірно, сягнуть рекордних 300 млрд євро.

Дефіцит бюджету у Франції цьогоріч майже удвічі перевищує граничний показник, встановлений правилами ЄС.

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