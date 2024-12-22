Премьер Словакии приехал в Кремль к Путину

Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье находится в Кремле на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале российский пропагандист Павел Зарубин, разместив видео встречи, пишет "Европейская правда".

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что визит Фицо в РФ был запланирован несколько дней назад. По его словам, "можно предположить", что Путин и Фицо обсудят тему российского газа, но нужно дождаться окончания встречи, сообщило российское агентство ТАСС.

Визит Фицо в Россию является его первой поездкой в государство-агрессор после возвращения к власти в 2023 году.

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Глава правительства Словакии стал третьим европейским лидером после канцлера Австрии Карла Негаммера и Виктора Орбана, который посетил Москву с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, накануне президент Сербии Александар Вучич сообщил, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо может в ближайшее время отправиться в Москву для переговоров о поставках газа после 2024 года с Путиным.

Вучич писал, что Фицо поедет к Путину в понедельник, 23 декабря.

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии на этой неделе подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.

Зеленский накануне подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.