У Кишиневі спростували фейк Росії, нібито Санду готує війну у Придністров'ї

Глава адміністрації президента Молдови Адріан Белуцел відреагував на російський фейк щодо того, що президентка Молдови Мая Санду нібито "вимагала підготувати силове захоплення електростанції (Молдавської ДРЕС у Придністров'ї)".

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Белуцел попередив про фейк, який поширює Служба зовнішньої розвідки Росії – у ньому стверджують, що Санду нібито "доручила створити план силового захоплення МДРЕС", "завести кримінальні справи за сепаратизм", а також допустила "спроби розв'язати реальну війну в регіоні".

Як зазначили журналісти, Белуцел нагадав, що країна продовжує наполягати на мирному врегулюванні конфлікту в Придністров'ї та виведенні російських військ із території країни.

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"Ми офіційно заявляємо, що Республіка Молдова продовжує наполягати на мирному врегулюванні конфлікту і не розглядає варіант військових дій. Головним кроком для вирішення проблеми є повне виведення російських військ, які незаконно перебувають на території Молдови", – наголосив Белуцел.

Глава адміністрації також прокоментував і звинувачення на адресу Кишинева та Києва щодо ситуації з газом у регіоні.

"Ми нагадуємо, що між Moldovagaz і "Газпромом" є договір, який гарантує постачання газу на лівий берег Дністра, незалежно від транзитних маршрутів. Проблеми з поставками газу виникли через те, що "Газпром" не виконує свої зобов'язання за контрактом, а не через дії молдовського уряду", – сказав він.

Як повідомляє Бюро з реінтеграції, звинувачення Служби зовнішньої розвідки Росії – спроба маніпулювати громадською думкою, дестабілізувати ситуацію в країні і створити атмосферу недовіри.

У відомстві акцентували, що "антимолдовська істерія, що спостерігається останніми днями в Тирасполі, а також спроби Москви та її союзників по обидва боки Дністра звинуватити уряд Кишинева в можливій енергетичній і гуманітарній кризі" в східних районах країни, підтверджують гіпотезу.

"Поширення нібито "оперативної інформації" про вигадану молдовську військову операцію в регіоні також сприяє цьому. Усе це вказує на спроби російської влади та її місцевих партнерів дестабілізувати ситуацію в Молдові, посіяти страх і недовіру серед громадян", – заявили у відомстві.

Як нагадали у виданні, у фейку, який поширювала Росія, стверджується, що Санду нібито "наказала завести кримінальні справи щодо керівництва" регіону, "піддавати пересічних мешканців Придністров'я ретельним оглядам", "підготувати силове захоплення Молдовської ДРЕС", а також що "молдовська президентка спробує розв'язати реальну війну в регіоні".

Влада Молдови вкотре закликає громадян бути обережними з фейковими новинами, які поширюють в інтернеті, і довіряти тільки інформації з офіційних джерел.

Нагадаємо, з 16 грудня у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Уряд пішов на такий крок через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну з 1 січня 2025 року.

Придністров’я та його економіка цілковито залежить від безкоштовного російського газу, водночас Молдова критично залежна від електроенергії, яка надходить з електростанції на території регіону.

В уряді Молдови допустили, що будуть вивозити з Придністров'я найбільш вразливі категорії мешканців, якщо реалізується найгірший сценарій енергетичної кризи і регіон залишиться без російського газу.

У ЄС готуються допомогти Молдові грошима, якщо Росія припинить постачання газу з 1 січня 2025 року.

Детально про ситуацію, що склалася – у статті Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я