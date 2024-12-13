В Молдове утвердили чрезвычайное положение в энергетике

Парламент Молдовы вечером в четверг, 12 декабря, утвердил чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней.

Об этом сообщает NewsMaker, передает "Европейская правда".

Как отмечается, за введение режима чрезвычайного положения проголосовали 56 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), 17 депутатов от Блока коммунистов и социалистов были против, двое воздержались. Режим чрезвычайного положения вступит в силу 16 декабря.

Причина этого решения заключается в неуверенности в вопросе продолжения поставок российского газа в Молдову с 2025 года.

Реклама:

Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года Газпром ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период.

С конца прошлого года весь российский газ отправляют в Приднестровье, где его используют для бытовых нужд и для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которую потребляют оба берега Днестра. За поставленный газ никто не рассчитывается.

По действующему до октября 2026 года контракту "Газпром" должен доставить газ до границы с Молдовой. Альтернативный маршрут, по которому Россия может поставить газ в Молдову – трансбалканский газопровод через Турцию.

Отмечается, что 16 декабря – последний срок, когда "Газпром" может забронировать мощности для Молдовы через этот газопровод.

Заметим, российский "Газпром" может прекратить поставки газа в "Приднестровье" с 1 января 2025 года из-за завершения контракта на транзит российского газа через Украину и нежеланием Киева его продолжать.

Недавно молдавский экс-министр энергетики Виктор Парликов посещал РФ для переговоров о поставках российского газа в "Приднестровье".

10 декабря стало известно, что в Молдове составляют список критически важных объектов инфраструктуры, которые нельзя будет оставлять без электроэнергии в случае чрезвычайного положения в энергетическом секторе в стране.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды", или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим „независимость" Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше"