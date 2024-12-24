Туск и его министры перед заседанием правительства заколядовали

Премьер Польши Дональд Туск 24 декабря собрал правительство на заседание, перед которым он совместно с министрами заколядовали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

"Сегодня у нас специальное заседание правительства, потому что это Сочельник", – сказал премьер-министр Туск на пресс-конференции перед заседанием.

Он начал с поздравления с Рождеством Христовым, пожелав, чтобы Рождество было мирным.

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"В эти трудные времена мир иногда труднее всего найти, но с открытыми сердцами и надеждой на безопасное, доброе будущее нам всем будет легче пережить эти тяжелые, сложные времена", – сказал Туск.

Затем премьер-министр предложил спеть вместе колядку "Среди ночной тишины". "Я могу начать, потому что имею опыт с этой колядой", – сказал он, и начал петь. Коляду подхватили другие министры.

После первого куплета и припева Туск сказал: "Я знаю, что вы знаете все строфы. Я тоже это доказал, но впереди еще много работы".

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер использовал свое традиционное рождественское обращение, чтобы призвать к единству в свете последних событий в стране.