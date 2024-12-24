Туск та його міністри перед засіданням уряду заколядували

Прем’єр Польщі Дональд Туск 24 грудня зібрав уряд на засідання, перед яким він спільно з міністрами заколядували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

"Сьогодні у нас спеціальне засідання уряду, тому що це Святвечір", – сказав прем'єр-міністр Туск на пресконференції перед засіданням.

Він розпочав із привітання з Різдвом Христовим, побажавши, аби Різдво було мирним.

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"У ці важкі часи мир іноді найважче знайти, але з відкритими серцями і надією на безпечне, добре майбутнє нам усім буде легше пережити ці важкі, складні часи", – сказав Туск.

Потім прем'єр-міністр запропонував заспівати разом колядку "Серед нічної тиші". "Я можу почати, бо маю досвід з цією колядою", – сказав він, і почав співати. Коляду підхопили інші міністри.

Після першого куплету та приспіву Туск сказав: "Я знаю, що ви знаєте всі строфи. Я теж це довів, але попереду ще багато роботи".

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр використав своє традиційне різдвяне звернення, щоб закликати до єдності у світлі останніх подій в країні.