В Сербии прошел митинг студентов в связи с катастрофой на вокзале

В среду, 25 декабря, сотни студентов университетов вышли на митинг в Белграде в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии, которую они обвиняют в катастрофе на вокзале в Новом Саде, где в результате обрушения крыши погибли люди.

Об этом пишет газета The Guardian, передает "Европейская правда".

Как информирует газета, студенты требовали обнародовать документы, касающиеся реконструкции вокзала, и привлечь к ответственности виновных.

После 15-минутного молчаливого почтения памяти жертв катастрофы, студенты отправились в штаб-квартиру государственной прокуратуры в Белграде, чтобы передать 1000 одинаковых писем протеста в офис Загорки Доловац, главного государственного прокурора.

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Фото: AP

"Студенты требуют, чтобы вы боролись за закон и справедливость, без каких-либо политических или коррупционных злоупотреблений", – говорится в письме.

Студенты, оппозиционные и общественные группы обвиняют Доловац и прокуроров в медленном расследовании катастрофы, что они отрицают.

Фото: AP

Они несли плакаты с изображением окровавленной руки, которая, по их мнению, символизирует ответственность правительства за обрушение тента.

В Сербии более месяца продолжаются протесты по всей стране в связи с трагедией на железнодорожном вокзале. В частности 23 декабря десятки тысяч людей собрались в центре Белграда на акцию протеста.

Правительство президента Александара Вучича пыталось смягчить недовольство людей. Оно опубликовало около 130 документов, связанных с реконструкцией здания железнодорожного вокзала.

Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытке свергнуть его из-за протестов и заявил, что он не собирается бежать из страны, как свергнутый сирийский лидер Башар Асад.