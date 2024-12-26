В Эстонии говорят о сбоях в работе еще трех кабелей, правительство собирается на экстренное заседание

Кроме неисправности Estlink 2, компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили в эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о сбоях в работе еще трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

25 декабря вечером TTJA получил информацию о повреждении трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один – компании CITIC Telecom.

По заверениям компаний, предоставляющих услуги связи по кабелям, перебои не оказывают существенного влияния на конечных пользователей, все услуги и связь между Эстонией и Финляндией не нарушены.

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На данный момент причина перебоев неизвестна. Владельцы кабелей занимаются ремонтными работами, при этом соответствующие ведомства также выясняют, что могло стать причиной неисправностей.

Внешние соединения Эстонии имеют многократное дублирование – в случае повреждения подводных кабелей можно использовать альтернативные морские кабели или наземные линии, проходящие через Латвию. Это гарантирует стабильное трансграничное интернет-соединение и бесперебойную работу различных услуг.

Сегодня в 16:00 состоится экстренное заседание правительства, после которого в 18:00 состоится пресс-конференция.

Темы пресс-конференции – аварийное отключение Estlink 2 и защита подводной инфраструктуры. Участники пресс-конференции станут известны в течение дня, однако премьер-министр Кристьян Михал точно будет на месте.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2 аварийно отключился по неизвестным причинам.

Длина EstLink 2 составляет более 170 километров, из которых около 12 километров пролегают под землей на суше в Эстонии, 147 км – по дну Финского залива и еще 14 км – как надземная линия на суше в Финляндии. Ее пропускная способность – 658 мегаватт, тогда как EstLink 1 – 350 мегаватт.

В Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе, поскольку там проходили два судна; СМИ пишут, что по крайней мере одно имеет китайскую регистрацию и связь с другим подозрительным судном.