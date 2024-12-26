В Эстонии говорят о сбоях в работе еще трех кабелей, правительство собирается на экстренное заседание
Кроме неисправности Estlink 2, компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили в эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о сбоях в работе еще трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.
25 декабря вечером TTJA получил информацию о повреждении трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один – компании CITIC Telecom.
По заверениям компаний, предоставляющих услуги связи по кабелям, перебои не оказывают существенного влияния на конечных пользователей, все услуги и связь между Эстонией и Финляндией не нарушены.
На данный момент причина перебоев неизвестна. Владельцы кабелей занимаются ремонтными работами, при этом соответствующие ведомства также выясняют, что могло стать причиной неисправностей.
Внешние соединения Эстонии имеют многократное дублирование – в случае повреждения подводных кабелей можно использовать альтернативные морские кабели или наземные линии, проходящие через Латвию. Это гарантирует стабильное трансграничное интернет-соединение и бесперебойную работу различных услуг.
Сегодня в 16:00 состоится экстренное заседание правительства, после которого в 18:00 состоится пресс-конференция.
Темы пресс-конференции – аварийное отключение Estlink 2 и защита подводной инфраструктуры. Участники пресс-конференции станут известны в течение дня, однако премьер-министр Кристьян Михал точно будет на месте.
Напомним, днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2 аварийно отключился по неизвестным причинам.
Длина EstLink 2 составляет более 170 километров, из которых около 12 километров пролегают под землей на суше в Эстонии, 147 км – по дну Финского залива и еще 14 км – как надземная линия на суше в Финляндии. Ее пропускная способность – 658 мегаватт, тогда как EstLink 1 – 350 мегаватт.
В Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе, поскольку там проходили два судна; СМИ пишут, что по крайней мере одно имеет китайскую регистрацию и связь с другим подозрительным судном.