В Эстонии заявили о неисправности линии электропередач, соединяющей страну с Финляндией

В среду 25 декабря линия электропередач между Эстонией и Финляндией EstLink 2 вышла из строя по неизвестным причинам, операторы работают над устранением проблемы.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В 12:26 в среду EstLink 2 аварийно отключилась. Эстонский оператор Elering объявил, что в настоящее время конкретная причина проблемы неизвестна и они с финскими коллегами из Fingrid выяснят детали.

Одновременно оператор добавил, что для стабильного электроснабжения Эстонии угрозы нет, при необходимости необходимые объемы обеспечат другим способом.

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С веткой в этом году уже происходила масштабная проблема – ее отключили в январе, а ремонтные работы затянулись до сентября и стоили более 30 млн евро. Подробный доклад по поводу того, что тогда произошло с линией, должны обнародовать в ближайшее время.

Длина EstLink 2 составляет более 170 километров, из которых около 12 километров пролегают под землей на суше в Эстонии, 147 км – по дну Финского залива и еще 14 км – как надземная линия на суше в Финляндии.

Напомним, в ноябре оказались повреждены сразу два кабеля связи, пролегающие по дну Балтийского моря. Расследование обстоятельств еще продолжается, в центре внимания следствия – китайское торговое судно, которое проходило над ними примерно в то время, когда произошли повреждения. После инцидента оно более месяца простояло на якоре у берегов Дании, пока власти Китая позволили шведским правоохранителям взойти на борт для следственных действий.

Прошлой зимой ремонтировали газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, который вероятно повредили якорем китайского судна, ремонт занял примерно полгода. Расследование инцидента до сих пор продолжается.