Возле поврежденной линии электропередач в Финском заливе проходили два судна

В Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе, поскольку там проходили два судна; СМИ пишут, что по крайней мере одно имеет китайскую регистрацию и связано с другим подозрительным судном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает шведское Aftonbladet.

Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин сказал, что версия об умышленных злонамеренных действиях не исключена.

"Это одна из версий, которые мы рассматриваем. Потому что в районе, где пролегают кабели, находятся два судна", – сказал он, но сказал, что не знает, с какой страной те связаны. Он добавил, что "через несколько часов" станет понятно, что именно произошло с кабелями.

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В комментарии финскому Yle Пахкин тоже сказал, что речь может идти о саботаже. "Но мы сейчас исследуем ситуацию в целом, и я сообщу причину неисправности, когда она станет известна", – отметил он.

Журналисты через сервис отслеживания судов выяснили, что один из кораблей – Xin Xin Tian 2, который ходит под флагом Гонконга. Он якобы является "сестринским" судном китайского Newnew Polar Bear, которое фигурирует в расследовании другого инцидента в Финском заливе – о порванном якорем газопроводе между Эстонией и Финляндией осенью 2023 года.

По данным сервиса Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 прошел над кабелем примерно в то же время, когда произошло аварийное отключение Estlink 2 – в 12:26 25 декабря.

Xin Xin Tian 2, как утверждают, принадлежит логистической компании Hainan Yangpu, которая входит в группу "Торгмол", имеющую тесные связи с Россией.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заверил, что в связи с неисправностью электролинии Estlink 2 между Эстонией и Финляндией проблем с энергоснабжением не будет.

Длина EstLink 2 составляет более 170 километров, из которых около 12 километров пролегают под землей на суше в Эстонии, 147 км – по дну Финского залива и еще 14 км – как надземная линия на суше в Финляндии. Ее пропускная способность – 658 мегаватт, тогда как EstLink 1 – 350 мегаватт.

В этом году EstLink 2 уже отключали на более чем полгода из-за неисправностей, ремонтные работы продолжались до сентября и стоили более 30 млн евро. Подробный доклад по поводу того, что тогда произошло с линией, должны опубликовать в ближайшее время.

Напомним, в ноябре оказались повреждены сразу два кабеля связи, пролегающие по дну Балтийского моря. Расследование обстоятельств еще продолжается, в центре внимания следствия – китайское торговое судно, которое проходило над ними примерно в то время, когда произошли повреждения. После инцидента оно более месяца простояло на якоре у берегов Дании, до тех пор, когда власти Китая разрешили шведским правоохранителям подняться на борт для следственных действий.