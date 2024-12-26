Лукашенко ожидает получить "десяток" систем "Орешник" от России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что Беларусь изначально получит от России десять ракетных комплексов "Орешник", но затем их количество может быть увеличено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что на первом этапе Москва должна передать Минску десять единиц ракетных комплексов "Орешник".

"Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше", – сказал он.

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Напомним, что на территории Беларуси в 2025 году могут быть развернуты системы "Орешник", которыми Москва пугала Запад после разрешения Украине на дальнобойные удары по России.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси отмечал, что "Орешник" планируют разместить таким образом, чтобы расстояние до объектов поражения было минимальным.

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.