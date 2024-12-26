Лукашенко очікує отримати "десяток" систем "Орєшнік" від Росії

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розраховує, що Білорусь початково отримає від Росії десять ракетних комплексів "Орєшнік", але потім їх кількість може бути збільшена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську інформаційну агенцію БЕЛТА.

Лукашенко розповів, що на першому етапі Москва має передати Мінську десять одиниць ракетних комплексів "Орєшнік".

"Думаю, що поки десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше", – сказав він.

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Нагадаємо, що на території Білорусі у 2025 році можуть бути розгорнуті системи "Орєшнік", якими Москва лякала Захід після дозволу Україні на далекобійні удари по Росії.

Раніше самопроголошений президент Білорусі зазначав, що "Орєшнік" планують розмістити таким чином, щоб відстань до об’єктів ураження була мінімальною.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін "розмахує своїм "Орєшніком", щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.