Эстония усилит охрану инфраструктуры и хочет привлечь союзников

Эстония после очередного повреждения кабелей в Финском заливе планирует усилить надзор за подводной инфраструктурой в сотрудничестве с другими союзниками в НАТО.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Премьер-министр Эстонии вышел к СМИ вместе с министрами внутренних дел, юстиции и цифровых вопросов после срочного заседания правительства в четверг, которое созвали в связи с подозрительным повреждением одного энергокабеля и нескольких кабелей связи, проходящих по дну Балтийского моря.

Михал отметил, что на заседании заслушали всю имеющуюся информацию о том, что произошло с кабелями и что можно сделать для лучшей защиты инфраструктуры. Он добавил, что он и другие министры держат связь с коллегами из соседних стран, а также обмениваются информацией в рамках ЕС и НАТО.

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"Самое важное, что мы сейчас должны сделать – это усилить мониторинг и защиту критической инфраструктуры, и в море, и на суше. Это прежде всего должен обеспечивать флот, и мы также будем просить о помощи наших союзников... Нужны более активные действия по охране, мониторингу и сдерживанию возле нашей критической инфраструктуры", – отметил премьер.

Он признал, что наблюдать за буквально "каждым квадратным метром" морского дна невозможно, поэтому одновременно с усилением надзора важно позаботиться и о способности быстро устранять такие повреждения. Ключевым партнером в этом вопросе Эстония видит Финляндию.

Кристен Михал добавил, что следует также поднять вопрос на уровне ЕС и НАТО об обновлении законодательства, касающегося морских вопросов, поскольку угроза диверсий на критической инфраструктуре в море актуальна не только для Балтийского моря.

"Страны должны иметь возможность лучше защищать свою критическую инфраструктуру, эффективнее останавливать подозрительные корабли и быстрее устанавливать подозреваемых", – отметил премьер.

Он похвалил Финляндию за быструю и решительную реакцию на инцидент.

"Это первый случай среди таких инцидентов, когда подозреваемое судно задержали и уже сделаны первые шаги для расследования", – отметил Михал.

Премьер отметил, что задержанное Финляндией судно относится к "теневому флоту", а России вряд ли нравится активная позиция Эстонии по противодействию "теневому флоту".

Министр внутренних дел Лаури Ляенеметс в свою очередь отметил, что частые инциденты с повреждением инфраструктуры нельзя считать случайностью и когда такие действия системные, можно ставить вопрос об атаках против эстонской инфраструктуры.

"В нынешних обстоятельствах безопасности не имеет значения, вооруженная это или гибридная атака. Речь идет о действиях, направленных против кого-то с определенной целью", – подчеркнул он.

Министр отметил, что важно усилить внимание не только к подводной инфраструктуре, но и наземной, особенно энергетической – учитывая то, что государства Балтии в феврале должны отсоединиться от российской энергосистемы.

Напомним, днем 25 декабря стало известно об аварийном отключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии, по неизвестным причинам. Впоследствии в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи, из-за чего правительство срочно собралось на заседание.

26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2 скорее всего поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, ночью правоохранители зашли на борт для следственных действий. Расследование выясняет, идет ли речь о случайности или умысле.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо похвалил финские службы за решительные действия и подчеркнул, что речь идет об опасной тенденции, которую нужно остановить.