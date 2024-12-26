"Ждали сопротивления": СМИ узнали, как финские службы заходили на борт подозреваемого танкера

Финские службы не исключали, что им придется силовыми методами заходить на борт танкера, подозреваемого в повреждении энергокабеля, однако эти опасения не оправдались.

Об этом говорится в публикации Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

Детали операции сообщили двое анонимных собеседников. Береговая охрана приказала танкеру двигаться к портовому городу Порккала, что неподалеку от Хельсинки. Туда около полуночи двумя вертолетами вылетели из столицы команды от полиции и пограничников.

Они были вооружены и готовились к тому, что могут встретить сопротивление. Однако опасения не оправдались, их быстро пустили на борт.

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Также в течение ночи продолжались размышления полиции и прокуратуры по поводу того, квалифицировать ли повреждение кабеля как нанесение серьезного ущерба, или приобщить также вероятное террористическое намерение.

"Поскольку это уже не первый случай повреждения кабелей, мы предполагали, что мотивом может быть посеять страх. Но в конце пришли к выводу, что больше подходит квалификация о нанесении значительного ущерба или серьезном вандализме", – рассказал заместитель генпрокурора Юкка Раппе.

В Финляндии по обвинению в "серьезном вандализме" – по которому в итоге ведут расследование – грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, днем 25 декабря стало известно об аварийном отключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии, по неизвестным причинам. Впоследствии выяснилось, что примерно в то время там проходили два судна.

В Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи, из-за чего правительство срочно собралось на заседание.

26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2 скорее всего поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России. Расследование выясняет, идет ли речь о случайности или умысле.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо похвалил финские службы за решительные действия и подчеркнул, что речь идет об опасной тенденции, которую нужно остановить.