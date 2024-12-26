Премьер Финляндии отреагировал на первые выводы расследования о повреждении кабеля

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо похвалил финские службы за решительные действия после обнаружения неисправности подводной линии электропередач, и подчеркнул, что речь идет об опасной тенденции, которую нужно остановить.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарии на пресс-конференции приводит Helsinkin Sanomat.

Орпо поблагодарил финские ведомства за "быструю и образцовую реакцию".

"Сейчас судно в территориальных водах Финляндии под нашим контролем. Это сигнал о том, что мы в Финляндии настроены действовать и положить конец этому явлению... Это опасный феномен, который нужно прекратить", – заявил он.

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Премьер повторил, что угрозы для стабильности энергоснабжения Финляндии в результате инцидента нет.

Он отметил, что пока рано говорить о какой-то роли Москвы. "Но "теневой флот" работает на Россию", – отметил Петтери Орпо.

Петтери Орпо сказал, что не контактировал с российской стороной в связи с происшествием. На вопрос о возможности задействования ст. 4 Североатлантического договора премьер сообщил, что обменивается информацией с союзниками, а следующим шагом можно рассмотреть роль НАТО в обеспечении безопасности такой инфраструктуры.

По его словам, в дальнейшем нужно определить законодательную основу для более эффективной защиты морской инфраструктуры и усиливать сотрудничество с другими странами, имеющими выход к Балтийскому морю.

"Мы не можем и не собираемся закрывать на это глаза... Мы будем действовать и обеспечим больше инструментов для этого", – подчеркнул Петтери Орпо.

Премьер-министр вышел к СМИ после брифинга руководителей ряда ведомств, на котором объявили, что Estlink 2 скорее всего поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, и расследование выясняет, идет ли речь о случайности или умысле.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2, соединяющий энергосистемы Эстонии и Финляндии, аварийно отключился по неизвестным причинам. Впоследствии выяснилось, что примерно в то время там проходили два судна.

В четверг в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи.