Рекордное число мигрантов достигло Канарских островов из Африки в 2024 году

Количество мигрантов, которые достигли Канарских островов Испании из Западной Африки, достигло рекордного годового показателя – более 40 тысяч человек прибыли в период с 1 января по 30 ноября.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Испании, передает "Европейская правда".

Как отметили в МВД Испании, количество мигрантов, которые достигли Канарских островов из Западной Африки, достигло рекордного годового показателя – 41 425.

Информируется, что в прошлом году прибыло 39 910 мигрантов, что превысило предыдущий рекорд 2006 года.

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Агентство отметило, что в период с января по октябрь на Канарских островах наблюдался самый быстрый рост количества прибывших мигрантов.

Недавно президент правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что региональная исполнительная власть рассматривает возможность подачи судебного иска против испанского государства в связи с тем, что Мадрид якобы отказался от своих обязательств попытаться решить серьезный миграционный кризис.

В свою очередь испанское правительство заявило, что работает над разработкой временного "стратегического плана" для смягчения острого миграционного кризиса на Канарских островах и в испанском анклаве Сеута в Северной Африке.

В конце сентября писали, что испанские морские спасательные суда подобрали почти 500 мигрантов из Африки вблизи Канарских островов в течение ночи.