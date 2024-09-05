Испания работает с ЕС над экстренным планом для смягчения миграционного кризиса

Испанское правительство работает над разработкой временного "стратегического плана" для смягчения острого миграционного кризиса на Канарских островах и в испанском анклаве Сеута в Северной Африке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр по делам молодежи и детей Испании Сира Рего, которую цитирует Euractiv.

Во время визита в Сеуту накануне министр объявила, что правительство во главе с Педро Санчесом сейчас разрабатывает вместе с ЕС план действий на случай чрезвычайной ситуации, который поможет уменьшить нагрузку на центры приема несовершеннолетних иммигрантов, прибывающих без сопровождения взрослых.

По словам Рего, это "стратегический план, над которым мы работаем с ЕС и европейскими институтами, чтобы запросить (финансовые) ресурсы, которые соответствуют нашим потребностям" для реализации этих планов на случай чрезвычайных ситуаций.

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В краткосрочной перспективе испанское правительство намерено изучить "возможность реализации европейских программ, которые принимают и защищают детей, ищущих убежища", и проводить политику "обязательного и поддерживающего приема детей на территории ЕС", заявила Рего.

Недавние официальные данные показали, что за первые две недели августа количество нелегальных мигрантов из Африки достигло рекордного уровня в Испании, увеличившись на 126% на Канарских островах и на 143% в Сеуте.

Большое количество нелегальных мигрантов прибывает из Мавритании и региона Сахеля, где эскалация насилия приводит к перемещению тысяч людей и создает серьезные вызовы для безопасности ЕС.

Большим вызовом для местных властей является то, что центры приема мигрантов на Канарских островах и в Сеуте переполнены, что заставляет их устанавливать палатки и искать другие временные помещения.

Между тем исполнительный директор пограничного агентства ЕС Frontex Ганс Лейтенс призвал испанское правительство проявить политическую волю, а также предоставить финансовые и юридические ресурсы, чтобы агентство могло быстро сотрудничать с Мадридом в этом кризисе.

Лейтенс добавил, что сейчас Frontex ведет переговоры с партнерами из ЕС о программах сотрудничества до 2025 года и напомнил, что страны-члены ЕС должны сначала официально обратиться в агентство с просьбой о помощи.

"Я прекрасно осознаю (проблему), но все начинается с запроса от испанского правительства", – предупредил он.

Недавно президент правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что региональная исполнительная власть рассматривает возможность подачи судебного иска против испанского государства в связи с тем, что Мадрид якобы отказался от своих обязательств попытаться решить серьезный миграционный кризис.

Как известно, на прошлой неделе Санчес совершил официальную поездку в Мавританию, Гамбию и Сенегал – три основные страны происхождения мигрантов, направляющихся на Канарские острова опасным атлантическим маршрутом.

Санчес во время официального визита в Мавританию назвал контролируемую миграцию необходимым условием экономического роста его страны и ЕС, чем вызвал недовольство оппозиции.