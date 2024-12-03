Рекордна кількість мігрантів досягла Канарських островів із Африки у 2024 році

Кількість мігрантів, що прибули на Канарські острови Іспанії із Західної Африки, сягнула річного рекорду у період з 1 січня по 30 листопада.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Іспанії, передає "Європейська правда".

Як зазначили в МВС Іпанії, кількість мігрантів, які досягли Канарських островів із Західної Африки, сягнула рекордного річного показника – 41 425.

Інформується, що минулого року прибуло 39 910 мігрантів, що перевищило попередній рекорд 2006 року.

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Агентство зауважило, що у період з січня по жовтень на Канарських островах спостерігалося найшвидше зростання кількості прибулих мігрантів.

Нещодавно президент уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що регіональна виконавча влада розглядає можливість подачі судового позову проти іспанської держави у зв'язку з тим, що Мадрид нібито відмовився від своїх зобов'язань спробувати вирішити серйозну міграційну кризу.

Своєю чергою іспанський уряд заявив, що працює над розробкою тимчасового "стратегічного плану" для пом'якшення гострої міграційної кризи на Канарських островах та в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці.

Наприкінці вересня писали, що іспанські морські рятувальні судна підібрали майже 500 мігрантів з Африки поблизу Канарських островів протягом ночі.