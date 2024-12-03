"Парламент" непризнанной Абхазии отклонил соглашение с Россией, вызвавшее протесты

Так называемый парламент самопровозглашенной "республики Абхазия" во вторник, 3 декабря, отклонил "инвестиционное соглашение" с Россией, которое вызвало многочисленные протесты и отставку абхазского "руководства".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

На внеочередное заседание абхазского "парламента" пришли 23 "депутата", отсутствовали 12. Большинством голосов они отклонили "инвестиционное соглашение" с Россией, двое воздержались, против не голосовал никто.

Перед зданием "парламента" Абхазии собрались сторонники местной "оппозиции", которые требовали, чтобы временный "президент" Бадра Гунба вышел и ответил на их вопросы.

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Представители абхазской "оппозиции" также пообещали вынести на голосование вотум доверия "министру экономики", ответственному за подписание "соглашения".

Российско-абхазское "инвестиционное соглашение" подписали 30 октября в Москве. Именно оно вызвало массовый протест в административном центре Абхазии Сухуми, во время которого произошли столкновения, а протестующие частично захватили "правительственные здания".

В результате абхазские "власти" отказались от ратификации соглашения, а "президент" и "премьер" непризнанной страны ушли в отставку.

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