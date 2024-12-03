"Парламент" невизнаної Абхазії відхилив угоду з Росією, що спричинила протести

Так званий парламент самопроголошеної "республіки Абхазія" у вівторок, 3 грудня, відхилив "інвестиційну угоду" з Росією, яка викликала численні протести та відставку абхазького "керівництва".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

На позачергове засідання абхазького "парламенту" прийшли 23 "депутати", були відсутні 12. Більшістю голосів вони відхилили "інвестиційну угоду" з Росією, двоє утрималися, проти не голосував ніхто.

Перед будівлею "парламенту" Абхазії зібралися прихильники місцевої "опозиції", які вимагали, аби тимчасовий "президент" Бадра Гунба вийшов і відповів на їхні запитання.

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Представники абхазької "опозиції" також пообіцяли винести на голосування вотум довіри "міністру економіки", відповідальному за підписання "угоди".

Російсько-абхазьку "інвестиційну угоду" підписали 30 жовтня в Москві. Саме вона спричинила масовий протест в адміністративному центрі Абхазії Сухумі, під час якого відбулися сутички, а протестувальники частково захопили "урядові будівлі".

У результаті абхазька "влада" відмовилась від ратифікації угоди, а "президент" і "премʼєр" невизнаної країни пішли у відставку.

Читайте більше у статті Штурм "парламенту" та відставка "президента": що стоїть за протестами в окупованій Абхазії.