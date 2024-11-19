В оккупированной Абхазии покинули должности "президент" и "премьер"
В оккупированной Россией Абхазии подал в отставку так называемый "президент" Аслан Бжания, вслед за ним ушел "премьер" Александр Анкваб.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".
Бжания решил уйти после многочасовых переговоров с абхазской "оппозицией" с "целью сохранения стабильности и конституционного порядка".
Согласно договору, подписанному сторонами, Бжания подает заявление об отставке, а граждане, присутствующие на территории и в комплексе "правительственных" зданий, расходятся 19 ноября.
В случае невыполнения этого пункта Бжания отзывает заявление.
Исполнять обязанности Бжании будет "вице-президент" Бадра Гунба, а "премьером" назначат Валерия Бганбу.
Напомним, в Сухуми на прошлой неделе собрался протест против ратификации российско-абхазского "инвестиционного соглашения". Произошли столкновения с местной милицией.
Кроме того, протестующие прорвали ограждение вокруг комплекса "правительственных зданий" и частично захватили их.
На фоне протеста "парламент" Абхазии отменил сессию, на которой должно было состояться голосование по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Москвой, а в администрации "президента" пообещали его отозвать.