В оккупированной Абхазии покинули должности "президент" и "премьер"

В оккупированной Россией Абхазии подал в отставку так называемый "президент" Аслан Бжания, вслед за ним ушел "премьер" Александр Анкваб.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Бжания решил уйти после многочасовых переговоров с абхазской "оппозицией" с "целью сохранения стабильности и конституционного порядка".

Согласно договору, подписанному сторонами, Бжания подает заявление об отставке, а граждане, присутствующие на территории и в комплексе "правительственных" зданий, расходятся 19 ноября.

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В случае невыполнения этого пункта Бжания отзывает заявление.

Исполнять обязанности Бжании будет "вице-президент" Бадра Гунба, а "премьером" назначат Валерия Бганбу.

Напомним, в Сухуми на прошлой неделе собрался протест против ратификации российско-абхазского "инвестиционного соглашения". Произошли столкновения с местной милицией.

Кроме того, протестующие прорвали ограждение вокруг комплекса "правительственных зданий" и частично захватили их.

На фоне протеста "парламент" Абхазии отменил сессию, на которой должно было состояться голосование по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Москвой, а в администрации "президента" пообещали его отозвать.