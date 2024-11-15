В оккупированной грузинской Абхазии вспыхнули протесты против "инвестиционного соглашения" с Россией

В Сухуми, главном городе оккупированной грузинской Абхазии, начались столкновения во время протеста против "инвестиционного соглашения" с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают SOVA и "Эхо Кавказа".

Митинг под местным "парламентом" собрался как акция протеста против "инвестиционного соглашения", которое недовольные протестующие считают выгодным только Москве

"Парламент" решил отложить рассмотрение проекта, митингующие заявили, что не собираются расходиться, и начали требовать проведения голосования и отклонения соглашения. Акция начала перерастать в столкновения.

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Стоп-кадр из видео в местных телеграм-каналах

Сообщают, что протестующие протаранили автомобилем фрагмент забора и попали на прилегающую к "парламенту" территорию. В силовиков бросали яйцами и бутылками, также заблокировали служебный автомобиль, которым хотели заблокировать проход. Против митингующих применяли слезоточивый газ.

Протестующие полностью окружили ключевые здания с органами де-факто власти региона и на переговоры к ним вышли руководители "МВД" и "Службы госбезопасности" оккупированного региона.

В телеграм-каналах появлялась информация о якобы "выстрелах" возле парламента, однако неизвестно, соответствует ли это действительности.

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